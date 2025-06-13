У берегов Франции обнаружен затонувший корабль XVI века

В Средиземном море близ французского побережья сделано беспрецедентное археологическое открытие — на отметке 2,5 километра под водой найден корабль эпохи Возрождения, сообщает Franceinfo.
Морское судно было найдено в прибрежных водах возле коммуны Раматюэль, расположенной в живописном регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.
«Это судно размером 30 на 7 метров было обнаружено на глубине 2567 метров. Таким образом, это самое глубокое затонувшее судно, когда-либо обнаруженное во французских территориальных водах», — передает издание.
Открытие произошло случайно в марте во время тренировочных маневров французского флота, но широкой общественности о нем сообщили лишь сейчас — в ходе конференции ООН по океаническим вопросам.
Уточняется, что обнаруженный корабль, датируемый XVI столетием, использовался для торговых операций и, по предварительным данным, принадлежал Лигурии (Северная Италия). Фотоотчет подводных археологов показывает сохранившиеся элементы корпуса и груза, включая коллекцию керамики (декоративные тарелки и водяные кувшины с растительными и геометрическими узорами) и шесть железных пушечных орудий.
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