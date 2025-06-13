Попова: информация от ВОЗ по болезням говорит о кризисе достоверности данных

«[Существует] кризис достоверности данных, которые публикуют разные страны, которые публикует ВОЗ. Она дает оценки, что в мире ежегодно порядка 4 млн случаев холеры и порядка 143 случаев смертей от нее, это ее официальные данные. И в статистике ВОЗ же приводят цифры по заболеваемости, например, говорят, что заболело всего 800 тысяч и 5 тысяч смертей, при этом не предпринимая должных усилий для должной регистрации, для системы выявления. Таким образом, люди на планете не могут сориентироваться и увидеть свои риски», — пояснила Попова ТАСС.