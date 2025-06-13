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Необычные вакансии с зарплатой до 80 тысяч открыли в Хабаровском крае

Ищут фотографа в парк и ретушера с навыком «невидимого манекена».

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в начале июня появились сразу несколько необычных предложений о работе. Работодатели ищут не только специалистов, но и тех, кто готов учиться новому. Зарплаты — от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Одно из самых нестандартных предложений — вакансия копирайтера в цифровое агентство. Здесь ищут не просто автора, а рассказчика, который умеет превращать факты в читаемые истории. По данным аналитиков рекрутингового ресурса HeadHunter, доход — до 80 тысяч.

В сеть магазинов одежды срочно требуется ретушер с опытом не менее двух лет. Главное требование — умение работать в технике «невидимый манекен».

А вот фотографа берут даже без опыта — в детский парк. Нужно фотографировать посетителей, печатать снимки и продавать как сувениры. Оборудование и питание — за счет компании. Флористов берут без опыта — научат. Еще открыты вакансии вожатых, помощников и работников по уходу за животными.