Необычные вакансии с зарплатой до 80 тысяч открыли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в начале июня появились сразу несколько необычных предложений о работе. Работодатели ищут не только специалистов, но и тех, кто готов учиться новому. Зарплаты — от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.