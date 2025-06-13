Российскую ученую из Гарварда Ксению Петрову освободили из-под стражи

Инцидент произошел в феврале, когда ученую задержали в бостонском аэропорту при перелете из Парижа. По версии следствия, она перевозила незадекларированные эмбрионы лягушек для коллеги из Гарвардской медицинской школы, первоначально отрицая их наличие, но затем якобы признав факт транспортировки.