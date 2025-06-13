Российскую ученую из Гарварда Ксению Петрову освободили из-под стражи

Российская ученая Ксения Петрова, обвиняемая в нарушении таможенных правил США, вышла из-под стражи под залог после четырех месяцев заключения. Решение о временном освобождении принял мировой судья Бостона, сообщает Reuters.
Петрова, сотрудница Гарвардского университета и бывший научный сотрудник Института биологии гена РАН, продолжает находиться под двойным судебным преследованием. Помимо инициированной администрацией Трампа процедуры депортации, ей предъявлены уголовные обвинения в контрабанде биоматериалов.
Инцидент произошел в феврале, когда ученую задержали в бостонском аэропорту при перелете из Парижа. По версии следствия, она перевозила незадекларированные эмбрионы лягушек для коллеги из Гарвардской медицинской школы, первоначально отрицая их наличие, но затем якобы признав факт транспортировки.
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