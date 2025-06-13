Axios: США не будут напрямую участвовать в ударах Израиля по Ирану

Власти Соединённых Штатов предупредили Израиль, что американская сторона не будет напрямую участвовать ни в одном ударе по территории Ирана, пишет Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников.
«Администрация Трампа заявила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском ударе по ядерным объектам Ирана», — говорится в публикации.
При этом источники не уточнили, намерен ли Вашингтон оказывать помощь в области разведки или логистики.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона в настоящее время не хочет видеть возможную военную операцию Израиля в Иране.
По данным американского издания The Wall Street Journal, израильские военные могут нанести удар по территории Ирана в воскресенье. Удар будет нанесён, если Тегеран не согласится прекратить работы по созданию ядерного вооружения.