Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США не будут напрямую участвовать в ударах Израиля по Ирану

По данным WSJ, Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Власти Соединённых Штатов предупредили Израиль, что американская сторона не будет напрямую участвовать ни в одном ударе по территории Ирана, пишет Axios.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников.

«Администрация Трампа заявила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском ударе по ядерным объектам Ирана», — говорится в публикации.

При этом источники не уточнили, намерен ли Вашингтон оказывать помощь в области разведки или логистики.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона в настоящее время не хочет видеть возможную военную операцию Израиля в Иране.

По данным американского издания The Wall Street Journal, израильские военные могут нанести удар по территории Ирана в воскресенье. Удар будет нанесён, если Тегеран не согласится прекратить работы по созданию ядерного вооружения.