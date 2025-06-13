Юрист Моисеев рассказал, как избавиться от назойливых звонков по телефону

В сентябре вступят в силу законы, которые упростят процедуру отказа от навязчивых обзвонов. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев рассказал, что уже сейчас можно отозвать ранее выданные согласия на уведомления, которые граждане давали банкам, магазинам и их партнерам при оформлении, например, банковских карт.
— Теперь абонент вправе уведомить оператора сотовой связи об отказе от получения рассылок, и тот обязан будет прекратить звонки и смс, — пояснил юрист.
Он отметил, что для этого необходимо самостоятельно связаться с организацией, от которой поступают звонки, и отозвать согласие, либо доказать, что такого разрешения не было.
До того как новые законы начнут действовать, Моисеев посоветовал направлять жалобы на спам-звонки и СМС своему оператору связи или в Федеральную антимонопольную службу. По его словам, соответствующие органы обязаны принять меры: компанию могут оштрафовать, и навязчивая реклама прекратится. В случае, если речь идет о мошеннических звонках, обращение будет перенаправлено в МВД, передает «Прайм».
Ранее стало известно, что аферисты придумали новый способ обмана россиян — они звонят под видом сотрудников центров социальных опросов, после чего записывают голос человека.