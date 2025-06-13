Юрист Моисеев рассказал, как избавиться от назойливых звонков по телефону

В сентябре вступят в силу законы, которые упростят процедуру отказа от навязчивых обзвонов. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев рассказал, что уже сейчас можно отозвать ранее выданные согласия на уведомления, которые граждане давали банкам, магазинам и их партнерам при оформлении, например, банковских карт.