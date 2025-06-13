Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: в Британии открыли завод по производству гаубиц M777

В Британии откроют новый завод, где будут собирать сверхлегкие гаубицы М777.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Производство гаубиц M777 возобновили на предприятии в британском Шеффилде из-за растущих потребностей европейских стран в вооружениях. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Как сообщается, производственные мощности BAE Systems позволят трудоустроить до 200 человек. Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили лично посетил инаугурацию предприятия.

1 июня британский премьер-министр Кир Стармер заявил о планах создания как минимум шести новых заводов по выпуску боеприпасов и наращиванию арсенала дальнобойных ракетных систем в вооруженных силах страны. По информации газеты The Daily Telegraph, в 2023 году BAE Systems прекратило производство гаубиц M777 в Великобритании.

Ранее KP.RU писал, что Британия намерена направить Украине $3 млрд, сформированные за счет прибыли от замороженных российских активов.э.