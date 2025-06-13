Минобороны: в Британии открыли завод по производству гаубиц M777

1 июня британский премьер-министр Кир Стармер заявил о планах создания как минимум шести новых заводов по выпуску боеприпасов и наращиванию арсенала дальнобойных ракетных систем в вооруженных силах страны. По информации газеты The Daily Telegraph, в 2023 году BAE Systems прекратило производство гаубиц M777 в Великобритании.