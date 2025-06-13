В Госдуме объяснили, почему в России мало ясельных групп

«Мало людей, которые желают отдать ребенка в ясли, например, в один год. Хотя ясли открыты у нас по законодательству для детей с двух месяцев, надо понимать, что под одного ребенка ясельные группы не открываются. То есть тогда это должна быть система, что мы создаем ясельные группы и они также заполняются как группы с детьми с двух с половиной — трех лет. Поэтому здесь всё зависит от запроса: если будет запрос, то будут и эти группы», — сказала Буцкая.