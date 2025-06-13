Россиянам рассказали, как избавиться от спам-звонков

С сентября 2025 года в России заработают новые правила борьбы со спам-звонками. Согласно закону № 41-ФЗ и поправкам в закон «О связи», операторы будут обязаны прекращать навязчивые рекламные вызовы сразу после обращения абонента. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Андрей Моисеев.
Компаниям, осуществляющим массовые обзвоны, придется заключать договоры с операторами связи и учитывать отказы граждан. Новые нормы также позволят ограничить передачу номера третьим лицам, включая коммерческих партнёров организаций.
До вступления закона в силу, эксперт рекомендует направлять жалобы на спам в ФАС, Роскомнадзор или оператору связи. При признаках мошенничества заявления будут передавать в МВД. Юрист подчеркивает, что реформа избавит граждан от необходимости лично конфликтовать с компаниями, доказывая отсутствие согласия на звонки.
«Оформляя очередную карту в банке или магазине, покупатель может передать право уведомлять о рекламных акциях не только продавцу, но и его партнерам. Теперь абонент вправе уведомить оператора сотовой связи об отказе от получения рассылок, и тот обязан будет прекратить звонки и смс», — рассказал Моисеев.
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