Reuters: гарвардского ученого из России освободили под залог

По данным министерства юстиции США, Ксению Петрову задержали в феврале 2025 года в аэропорту Бостона после прибытия из Парижа. В ее багаже обнаружили незадекларированные образцы эмбрионов лягушек, которые она привезла по просьбе коллеги из Гарвардской медицинской школы. Сначала ученая отрицала наличие биоматериалов, однако позже подтвердила их транспортировку.