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Reuters: гарвардского ученого из России освободили под залог

Российская ученая Ксения Петрова, сотрудник Гарвардского университета, освобождена под залог после четырех месяцев заключения по обвинению в нарушении таможенных правил США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как создавалась новая Россия

Ученая ранее была задержана за провоз незадекларированных эмбрионов лягушек из Франции.

Российская ученая Ксения Петрова, сотрудник Гарвардского университета, освобождена под залог после четырех месяцев заключения по обвинению в нарушении таможенных правил США. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В четверг мировой судья в Бостоне освободил ее (Петрову — ред.) под залог из-под стражи в федеральной тюрьме», — рассказало агентство. Петрова освобождена временно, так как в отношении нее продолжается двойное судебное преследование. Помимо уголовного дела о контрабанде, инициирована процедура депортации в рамках политики администрации Дональда Трампа.

По данным министерства юстиции США, Ксению Петрову задержали в феврале 2025 года в аэропорту Бостона после прибытия из Парижа. В ее багаже обнаружили незадекларированные образцы эмбрионов лягушек, которые она привезла по просьбе коллеги из Гарвардской медицинской школы. Сначала ученая отрицала наличие биоматериалов, однако позже подтвердила их транспортировку.

До переезда в США Ксения Петрова работала в Институте биологии гена РАН в Москве. Сейчас она занимает исследовательскую должность в Гарварде.