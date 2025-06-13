Жительница Москвы представит Россию на конкурсе «Миссис Вселенная»

«Когда мне было 15 лет, папа предложил принять участие в “Мисс Вселенная” и отправил учиться в модельную школу. К несчастью, трагическая гибель отца уничтожила все планы, и я порвала с модельным бизнесом, оставила эту мечту. Прошли годы и жизнь сама меня привела к тому, о чем когда-то мечтали мы с папой: меня пригласили участвовать в конкурсе красоты», — рассказала участница конкурса.