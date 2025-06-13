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Жительница Москвы представит Россию на конкурсе «Миссис Вселенная»

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Виктория Кондратова представит Россию на международном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная 2025» (Mrs. Worldwide 2025), сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.

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Источник: AP 2024

Международный конкурс красоты «Миссис Вселенная-2025» («Mrs. Worldwide 2025») пройдет в Сингапуре в начале ноября. В нем примут участие более пятидесяти победительниц национальных конкурсов красоты из разных стран мира. «Россию представит 33-летняя жительница Москвы Виктория Кондратова. 6 июня она завоевала титул “Mrs. Worldwide” на национальном этапе “Миссис Россия мира”. Девушка уже официально внесена в список финалисток предстоящего международного конкурса красоты», — сообщили организаторы.

Кондратова — магистр психологии, ранее работала оператором горячей линии в службе помощи онкобольным «Ясное утро». Сейчас занимается бизнесом и парусным спортом.

«Когда мне было 15 лет, папа предложил принять участие в “Мисс Вселенная” и отправил учиться в модельную школу. К несчастью, трагическая гибель отца уничтожила все планы, и я порвала с модельным бизнесом, оставила эту мечту. Прошли годы и жизнь сама меня привела к тому, о чем когда-то мечтали мы с папой: меня пригласили участвовать в конкурсе красоты», — рассказала участница конкурса.