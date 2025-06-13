Вратарь «Тампы» Василевский уступил в борьбе за приз лучшему голкиперу НХЛ

Победителем в третий раз в истории и второй подряд стал американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», ранее награждённый в 2020 году. Третью позицию занял канадский страж ворот «Лос-Анджелес Кингз» Дарси Кемпер. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин разделил шестое место с шведом Филипом Густавссоном из «Миннесоты Уайлд».