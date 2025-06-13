Конгрессмены США одобрили сокращение финансирования зарубежной помощи и СМИ

Палата представителей США одобрила инициативу администрации Вашингтона по урезанию госфинансирования на $9,4 млрд, затронув программы международной помощи, а также Национальное общественное радио (NPR) и телерадиокомпанию PBS.
Уточняется, что за принятие документа проголосовали 214 конгрессменов, против — 212. Заседание транслировалось в прямом эфире на официальном сайте Палаты представителей.
Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп внес на рассмотрение Конгресса предложение об отмене ранее утвержденного финансирования на сумму 9,4 млрд долларов. Согласно этому плану, 1,1 млрд долларов из этой суммы предназначались для Национального общественного радио и PBS, а оставшиеся 8,3 млрд долларов должны были пойти на программы международной помощи через USAID. Дата рассмотрения документа в Сенате пока не определена. Примечательно, что в обеих палатах Конгресса в настоящее время доминируют представители Республиканской партии.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет намекнул на возможность военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Гренландии и Панаме.