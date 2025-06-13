Конгрессмены США одобрили сокращение финансирования зарубежной помощи и СМИ

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп внес на рассмотрение Конгресса предложение об отмене ранее утвержденного финансирования на сумму 9,4 млрд долларов. Согласно этому плану, 1,1 млрд долларов из этой суммы предназначались для Национального общественного радио и PBS, а оставшиеся 8,3 млрд долларов должны были пойти на программы международной помощи через USAID. Дата рассмотрения документа в Сенате пока не определена. Примечательно, что в обеих палатах Конгресса в настоящее время доминируют представители Республиканской партии.