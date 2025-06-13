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В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц М777

Открытие предприятия связано с ростом глобального спроса на вооружение.

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Источник: Аргументы и факты

В британском городе Шеффилд начал работу новый завод по производству артиллерийских систем, сообщил Минобороны Великобритании. Открытие предприятия связано с ростом глобального спроса на вооружение.

Завод, находящийся под управлением оборонного концерна BAE Systems, сосредоточится на выпуске 155-миллиметровых лёгких гаубиц M777, широко применяемых в современных вооружённых силах.

В заявлении ведомства подчёркивается, что в перспективе предприятие планирует расширить свою деятельность, начав разработку и производство высокотехнологичных боевых систем мирового уровня.

Ранее сообщалось, что Украина сжигает стволы 155-мм гаубиц M777 в большем количестве, чем США успевает их производить. В связи с этим, планируется запуск второго производства.