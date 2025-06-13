Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах окрошки

«Приготовленная по классическому рецепту с кислым белым квасом окрошка становится низкокалорийным и полезным для здоровья блюдом. Тем не менее, есть ряд заболеваний, при которых ее употребление противопоказано. Кефир и квас не рекомендуется при язве и обострении хронических заболеваний ЖКТ, а напитков природного брожения следует избегать при желчнокаменной болезни», — пояснили в ведомстве.