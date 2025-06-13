«Массовые протесты»: в Киеве ужаснулись от происходящего на Украине

— С той динамикой отношения государства к людям, которую вы каждый день видите на примере силовой мобилизации — можно не сомневаться, что мы дойдем и до заградотрядов, и до массовых протестов против мобилизации, когда россияне будут продвигаться к крупным городам, — цитирует его РИА Новости.