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Гастроэнтеролог рассказала, когда лучше есть овощи и фрукты

Гастроэнтеролог Сластен: овощи и фрукты лучше усваиваются в первой половине дня.

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Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Употреблять овощи и фрукты рекомендуется в первой половине дня, так как в это время суток они лучше усваиваются, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.

«Употреблять овощи и фрукты нужно утром, так они лучше усваиваются», — отметила Сластен.

Врач добавила, что овощи и фрукты следует также добавлять в обед или ужин, тщательно мыть и не забывать о правилах хранения: не держать их под прямыми солнечными лучами и не хранить более 24 часов в холодильнике.

«Необходимо понимать, что фрукты содержат глюкозу, которая может вызвать скачки сахара в крови. Овощи, наоборот, богаты клетчаткой и недостаточно — сахаром. Именно поэтому мы советуем соблюдать подобную норму: три порции овощей и две порции фруктов», — сказала Сластен.