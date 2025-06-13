Гастроэнтеролог рассказала, когда лучше есть овощи и фрукты

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Употреблять овощи и фрукты рекомендуется в первой половине дня, так как в это время суток они лучше усваиваются, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.
«Употреблять овощи и фрукты нужно утром, так они лучше усваиваются», — отметила Сластен.
Врач добавила, что овощи и фрукты следует также добавлять в обед или ужин, тщательно мыть и не забывать о правилах хранения: не держать их под прямыми солнечными лучами и не хранить более 24 часов в холодильнике.
«Необходимо понимать, что фрукты содержат глюкозу, которая может вызвать скачки сахара в крови. Овощи, наоборот, богаты клетчаткой и недостаточно — сахаром. Именно поэтому мы советуем соблюдать подобную норму: три порции овощей и две порции фруктов», — сказала Сластен.