Axios: Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана

Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщает Axios со ссылкой на источники. В Тегеране слышны звуки взрывов и работа систем противовоздушной обороны. Израиль закрыл воздушное пространство над всей страной.
Армия обороны Израиля распространила экстренное предупреждение для населения. С 03:00 по московскому времени в стране отменены занятия в школах, работа предприятий и проведение массовых мероприятий.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайного положения по всей территории государства.
Он отметил, что после нанесенного превентивного удара по Ирану ожидается массированная атака с применением ракет и беспилотников по территории Израиля и его гражданскому населению, передает портал.
При этом ранее сообщалось, что Израиль ударит по Ирану только при отказе от прекращения работ, связанных с возможным созданием ядерного оружия.
Также стало известно, что США рассматривают возможность эвакуации своего посольства в Ираке из-за возросших рисков безопасности в регионе. Госдепартамент намерен отдать распоряжение об отъезде сотрудников посольства в Багдаде. Решение принято на фоне угроз со стороны иранского Минобороны нанести удары по американским базам в зоне досягаемости Тегерана, если ядерные переговоры не принесут результатов.