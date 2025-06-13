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Дубинский: политика Киева скоро приведёт к массовым протестам

В частности, жители Украины будут протестовать против мобилизации.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что политика, которую проводят киевские власти в отношении украинцев, приведёт к массовым протестам в стране.

В частности, по его словам, жители Украины будут протестовать против мобилизации.

«С той динамикой отношения государства к людям, которую вы каждый день видите на примере силовой мобилизации — можно не сомневаться, что мы дойдём и до заградотрядов, и до массовых протестов против мобилизации, когда россияне будут продвигаться к крупным городам», — написал Дубинский в Telegram.

Отметим, что украинские средства массовой информации узнали, что Нацгвардия в и намерена приобрести противоударные щиты. Соответствующий тендер появился в электронной торговой системе Prozorro.

Ранее сообщалось, что Дубинский оценил меморандум Российской Федерации по завершению конфликта на Украине, он подчеркнул, что политический процесс на Украине следует перезапустить.