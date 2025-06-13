Несколько взрывов от работы ПВО раздались над Симферополем

По сообщениям очевидцев, сирены и взрывы разбудили жителей около 02:45 мск. Свидетели также наблюдали яркие вспышки со стороны моря и слышали звук мотора в небе. О громких звуках сообщали и жители Феодосии.
В настоящее время отсутствует какая-либо официальная информация о возможных пострадавших или разрушениях.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на город Котовск в Тамбовской области. Один из сбитых БПЛА при падении вызвал локальное возгорание.