Израиль нанес удар по территории Ирана

Израильские военно-воздушные силы осуществили авиаудар по иранской территории, сообщило в четверг издание Axios.
Как указывает издание, точные цели этого удара пока не установлены.
Позднее министр оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении превентивного удара по иранским объектам, отметив высокую вероятность скорого возмездия со стороны Тегерана.
При этом израильские вооруженные силы ввели режим особого положения по всей стране. Так, в 03:00 (мск) местным жителям поступило срочное оповещение с инструкцией строго соблюдать все последующие распоряжения командования гражданской обороны.
Как подтвердило ТАСС, тревожное сообщение с особым сигналом было доставлено на мобильные устройства, минуя любые блокировки.
Параллельно в центральных областях страны были активированы сирены, оповещающие о воздушной опасности.
Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля и прекращении огня в Газе. Принятие документа поддержало 149 государств.