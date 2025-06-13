Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль нанес удар по территории Ирана

Глава МО Израиля заявил о нанесении превентивного удара по Ирану.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Израильские военно-воздушные силы осуществили авиаудар по иранской территории, сообщило в четверг издание Axios.

Как указывает издание, точные цели этого удара пока не установлены.

Позднее министр оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении превентивного удара по иранским объектам, отметив высокую вероятность скорого возмездия со стороны Тегерана.

При этом израильские вооруженные силы ввели режим особого положения по всей стране. Так, в 03:00 (мск) местным жителям поступило срочное оповещение с инструкцией строго соблюдать все последующие распоряжения командования гражданской обороны.

Как подтвердило ТАСС, тревожное сообщение с особым сигналом было доставлено на мобильные устройства, минуя любые блокировки.

Параллельно в центральных областях страны были активированы сирены, оповещающие о воздушной опасности.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля и прекращении огня в Газе. Принятие документа поддержало 149 государств.