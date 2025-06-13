Появились кадры последствий ударов Израиля по Ирану

Ранее стало известно, что Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Также армия обороны Израиля распространила экстренное предупреждение для населения. С 03:00 по московскому времени в стране отменены занятия в школах, работа предприятий и проведение массовых мероприятий. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайного положения по всей территории государства.