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Где будет жара, а где — грозы? Прогноз погоды в Казахстане на 13 июня

В пятницу, 13 июня, во многих городах Казахстана будет жаркая погода. Однако в некоторых пройдут дожди с грозами, а в столице возможен град, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казгидромета.

Как создавалась новая Россия
Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 83% 760 мм рт. ст. +24°
Источник: depositphotos.com

Астана — переменная облачность, днем временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 2−7 метров в секунду, днем 9−14, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29.

Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.

Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +34…+36.

Актау — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +28…+30.

Актобе — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +31…+33.

Атырау — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2−7 метров в секунду, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +32…+34.

Жезказган — переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +31…+33.

Караганда — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +28…+30.

Кокшетау — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7−12 метров в секунду, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +30…+32.

Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +32…+34.

Костанай — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +27…+29.

Кызылорда — ясно, без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +35…+37.

Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +32…+34.

Петропавловск — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +29…+31.

Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +32…+34.

Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +32…+34.

Тараз — переменная облачность, временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +32…+34.

Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +35…+37.

Уральск — переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +32…+34.

Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +32…+34.