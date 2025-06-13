Где будет жара, а где — грозы? Прогноз погоды в Казахстане на 13 июня

Астана — переменная облачность, днем временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 2−7 метров в секунду, днем 9−14, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29.
Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.
Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +34…+36.
Актау — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +28…+30.
Актобе — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +31…+33.
Атырау — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2−7 метров в секунду, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +32…+34.
Жезказган — переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +31…+33.
Караганда — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +28…+30.
Кокшетау — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7−12 метров в секунду, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +30…+32.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +32…+34.
Костанай — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +27…+29.
Кызылорда — ясно, без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +35…+37.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +32…+34.
Петропавловск — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +29…+31.
Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +32…+34.
Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +32…+34.
Тараз — переменная облачность, временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +32…+34.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +35…+37.
Уральск — переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +32…+34.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +32…+34.