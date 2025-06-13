Reuters: США не помогали Израилю во время нанесения ударов по Ирану

Соединённые Штаты не участвовали в нанесении ударов по Ирану со стороны Израиля, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от чиновников из США. Источники также утверждают, что американская сторона не помогла Израилю.
«Не было участия или помощи со стороны США», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля атаковали территорию Ирана. По данным СМИ, в Тегеране прогремело не менее шести взрывов. Повреждены жилые дома.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные осуществили «превентивный удар». Население Израиля предупредили о «вероятности скорой ответной атаки».
Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон в настоящее время не хочет видеть возможную военную операцию Израиля в Иране.