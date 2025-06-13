Нетаньяху: Целью ударов по Ирану является «устранение угрозы» для Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью ударов по Ирану является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. Как говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио, израильские власти сообщили Вашингтону, что считают удары необходимыми для обеспечения национальной безопасности.
— Израиль сообщил нам, что, по его мнению, эти действия необходимы для его обороны, — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.
Также стало известно, что США не участвовали в израильских атаках на Иран и не оказывали еврейскому государству поддержку при их проведении.
По словам официального представителя израильской армии Эфи Дефрина, в числе целей ударов по Ирану были ядерные объекты, расположенные в различных районах страны. Он уточнил, что десятки истребителей ВВС Израиля завершили первый этап операции, включавший удары по десяткам военных объектов, в том числе по ядерной инфраструктуре, передает ТАСС.
Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана ночью 13 июня. Также армия обороны Израиля распространила экстренное предупреждение для населения. С 03:00 по московскому времени в стране отменены занятия в школах, работа предприятий и проведение массовых мероприятий. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайного положения по всей территории государства.