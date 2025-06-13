Нетаньяху: Целью ударов по Ирану является «устранение угрозы» для Израиля

По словам официального представителя израильской армии Эфи Дефрина, в числе целей ударов по Ирану были ядерные объекты, расположенные в различных районах страны. Он уточнил, что десятки истребителей ВВС Израиля завершили первый этап операции, включавший удары по десяткам военных объектов, в том числе по ядерной инфраструктуре, передает ТАСС.