Пентагон не отдавал приказ о приостановке киберопераций против России

Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам подтвердил, что Вашингтон продолжает кибератаки против России без каких-либо перерывов.
«Я понимаю, на какую информацию вы ссылаетесь, но она ложная, я говорил это тогда, говорю это сейчас мы ничего не прекращали», — сказал Хегсет в ответ на просьбу сенатора от штата Нью-Гэмпшир Мэгги Гудлендера подтвердить факт прекращения подобных киберопераций.
Ранее издание Record, ссылаясь на информированные источники, сообщало о распоряжении Хегсета остановить все киберактивности Соединенных Штатов против России, в том числе наступательного характера. Эти данные подтверждались и другими западными медиа.
Накануне глава Пентагона намекнул на потенциальное военное вмешательство Америки в вопросы, касающиеся Гренландии и Панамы.