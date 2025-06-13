Пентагон не отдавал приказ о приостановке киберопераций против России

«Я понимаю, на какую информацию вы ссылаетесь, но она ложная, я говорил это тогда, говорю это сейчас мы ничего не прекращали», — сказал Хегсет в ответ на просьбу сенатора от штата Нью-Гэмпшир Мэгги Гудлендера подтвердить факт прекращения подобных киберопераций.