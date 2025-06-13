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Пентагон не отдавал приказ о приостановке киберопераций против России

Хегсет опроверг информацию о приостановке кибератак против России.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам подтвердил, что Вашингтон продолжает кибератаки против России без каких-либо перерывов.

«Я понимаю, на какую информацию вы ссылаетесь, но она ложная, я говорил это тогда, говорю это сейчас мы ничего не прекращали», — сказал Хегсет в ответ на просьбу сенатора от штата Нью-Гэмпшир Мэгги Гудлендера подтвердить факт прекращения подобных киберопераций.

Ранее издание Record, ссылаясь на информированные источники, сообщало о распоряжении Хегсета остановить все киберактивности Соединенных Штатов против России, в том числе наступательного характера. Эти данные подтверждались и другими западными медиа.

Накануне глава Пентагона намекнул на потенциальное военное вмешательство Америки в вопросы, касающиеся Гренландии и Панамы.