Российскую учёную Ксению Петрову освободили под залог в США

Напомним, что Ксению Петрову задержали в США по подозрению в попытке контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки. Ей грозит до 20 лет тюремного заключения. Окружной суд в штате Вермонт отменил решение о депортации Петровой, отметив отсутствие фактических и юридических оснований для этого. Судья Кристина Рейсс заявила об угрозе жизни и благополучию Петровой в случае депортации в Россию, не уточнив конкретные причины.