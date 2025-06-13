Россиянам рассказали о способах избавиться от назойливых звонков по телефону: ответ юриста

С сентября начинают действовать новые законодательные нормы, упрощающие защиту от навязчивых телефонных обзвонов. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, как защищаться от спама до вступления этих правил в силу.