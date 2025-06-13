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Россиянам рассказали о способах избавиться от назойливых звонков по телефону: ответ юриста

Юрист Моисеев: можно отозвать согласие на рассылку уведомлений по телефону.

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Источник: Комсомольская правда

С сентября начинают действовать новые законодательные нормы, упрощающие защиту от навязчивых телефонных обзвонов. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, как защищаться от спама до вступления этих правил в силу.

«Теперь абонент вправе уведомить оператора сотовой связи об отказе от получения рассылок, и тот обязан будет прекратить звонки и смс», — сказал Моисеев.

Эксперт пояснил, что действующие правила позволяют отозвать ранее данные разрешения на рассылку уведомлений от банков, магазинов и их партнеров. Однако для этого требуется лично обратиться в каждую организацию или предоставить доказательства отсутствия первоначального согласия.

Пока новые законы не вступили в силу, юрист советует предпринимать следующие шаги: подавать жалобы на навязчивую рекламу оператору связи, обращаться с аналогичными заявлениями в ФАС.

Ранее начальник управления информации ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что аферисты стали похищать деньги у пенсионеров под предлогом выдачи подарков.