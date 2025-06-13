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Нетаньяху: Израиль ударил «в сердце программы» ядерного обогащения Ирана

По его словам, были атакованы ракетные объекты Ирана.

Как создавалась новая Россия

Израильские военные нанесли удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, были атакованы ракетные объекты Ирана.

Нетаньяху утверждает, что главной целью израильской стороны является устранение «угрозы» для Израиля. Премьер-министр добавил, что операция ЦАХАЛ будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

Кроме того, Нетаньяху заявил, что в число целей ЦАХАЛ вошли физики-ядерщики, а также объект по обогащению урана в Натанзе.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали территорию Ирана, в столице страны прогремело не менее шести взрывов.

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон не помогал военным Израиля.