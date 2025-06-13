Нетаньяху: Израиль ударил «в сердце программы» ядерного обогащения Ирана

Израильские военные нанесли удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По его словам, были атакованы ракетные объекты Ирана.
Нетаньяху утверждает, что главной целью израильской стороны является устранение «угрозы» для Израиля. Премьер-министр добавил, что операция ЦАХАЛ будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».
Кроме того, Нетаньяху заявил, что в число целей ЦАХАЛ вошли физики-ядерщики, а также объект по обогащению урана в Натанзе.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали территорию Ирана, в столице страны прогремело не менее шести взрывов.
Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон не помогал военным Израиля.