В Приморье заболеваемость корью выросла в четыре раза: 80% заболевших не привиты

«В Приморском крае фиксируется рост заболеваемости рядом вирусных инфекций. В том числе растет число пациентов с диагнозами, которые ранее почти исчезли с территории региона благодаря массовой вакцинации», — пишет РБК Приморье.
По данным регионального Роспотребнадзора, в 2024 году в Приморском крае зарегистрировано 75 случаев кори, что в четыре раза превышает показатели предыдущего года (19 случаев). Уровень заболеваемости достиг 4,28 случаев на 100 тысяч населения, что в 14,4 раза выше среднемноголетних значений. Особую тревогу вызывает тот факт, что 80% заболевших не были привиты из-за отказа родителей. Хотя первичная вакцинация детей в возрасте 1 года охватывает 95,1% населения, уровень ревакцинации среди шестилетних детей составляет лишь 90,9% при необходимых 95%.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают серьезные проблемы с вакцинацией среди мигрантов 18−35 лет и труднодоступных групп населения. Ведомство подчеркивает необходимость усиления взаимодействия с религиозными общинами и общественными организациями для повышения охвата прививками.
Эпидемиологическая ситуация осложняется ростом заболеваемости другими инфекциями. В частности, зарегистрировано пять случаев эпидемического паротита (0,29 на 100 тысяч населения), что в 4,1 раза превышает среднемноголетние показатели. Заболеваемость сальмонеллезом превысила общероссийский уровень на 27,77%, острые кишечные инфекции установленной этиологии выросли в 2,2 раза, а неустановленной — на 86,7%.
Отмечается увеличение случаев энтеровирусной инфекции на 18,56%, ветряной оспы — на 12% (12,23 тысяч случаев), опоясывающего лишая — на 24,7%, а также значительный рост заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В на 35,5% по сравнению с предыдущим годом.
При этом отмечается увеличение числа случаев внебольничных пневмоний (+7,5%) и острых вирусных гепатитов. Положительным моментом остается отсутствие случаев краснухи и полиомиелита в регионе.
Отмечается увеличение случаев энтеровирусной инфекции на 18,56%, ветряной оспы — на 12% (12,23 тысяч случаев), опоясывающего лишая — на 24,7%, а также значительный рост заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В на 35,5% по сравнению с предыдущим годом.
При этом отмечается увеличение числа случаев внебольничных пневмоний (+7,5%) и острых вирусных гепатитов. Положительным моментом остается отсутствие случаев краснухи и полиомиелита в регионе.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в 2024 году в Приморье детская заболеваемость туберкулезом выросла на 39,5%, достигнув 31,6 на 100 тысяч (112 случаев). Это может быть обусловлено ростом числа отказов от вакцинации БЦЖ и профилактической диагностики (проба Манту, Диаскинтест).