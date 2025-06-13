В Приморье заболеваемость корью выросла в четыре раза: 80% заболевших не привиты

По данным регионального Роспотребнадзора, в 2024 году в Приморском крае зарегистрировано 75 случаев кори, что в четыре раза превышает показатели предыдущего года (19 случаев). Уровень заболеваемости достиг 4,28 случаев на 100 тысяч населения, что в 14,4 раза выше среднемноголетних значений. Особую тревогу вызывает тот факт, что 80% заболевших не были привиты из-за отказа родителей. Хотя первичная вакцинация детей в возрасте 1 года охватывает 95,1% населения, уровень ревакцинации среди шестилетних детей составляет лишь 90,9% при необходимых 95%.