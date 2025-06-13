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Безопасное лето в Приморье: полиция проводит операцию «Курорт»

За безопасностью летнего отдыха будет усиленно следить полиция в Приморье.

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Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае проводят операцию «Курорт», цель которой — обеспечить безопасность жителей и гостей региона в летний сезон. Упор делается на повышении безопасности дорожного движения, борьбу с незаконным предпринимательством и предупреждении нарушений на пляжах, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В популярных местах отдыха развернули дополнительные посты полиции, чтобы оперативно реагировать на происшествия.

Особое внимание уделяют безопасности детского отдыха — проводят инструктажи с персоналом детских оздоровительных учреждений, а также с сотрудниками частных охранных организаций. Родителей призывают сообщать о любых нарушениях или недостатках в организации летнего отдыха.

Ранее «КП» рассказывала о проекте «Я мечтаю о семье», реализуемом в Приморском крае. Он помогает ребятам, которые живут в государственных учреждениях, найти новый дом и любящих родителей.