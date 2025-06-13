Безопасное лето в Приморье: полиция проводит операцию «Курорт»

В Приморском крае проводят операцию «Курорт», цель которой — обеспечить безопасность жителей и гостей региона в летний сезон. Упор делается на повышении безопасности дорожного движения, борьбу с незаконным предпринимательством и предупреждении нарушений на пляжах, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.