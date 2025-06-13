Фальков оценил возможность поступить в вуз на бюджетные места

«Абитуриент гораздо больше, с точки зрения режима реального времени, имеет возможностей оценить ситуацию, проходные баллы свои, конкурс, наличие бюджетных мест, наличие платных мест, наличие общежитий, ну и многое-многое другое в электронном формате. Ему не надо выезжать из дома. И, конечно, это приближает сам университет к выпускнику школы, к абитуриенту», — отметил глава министерства.