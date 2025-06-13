Фальков оценил возможность поступить в вуз на бюджетные места

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Возможность в этом году поступить в российский вуз на бюджетное место является одной из самых высоких за последнее время, заявил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«Конечно, возможность сегодня поступить на бюджетные места — она является одной из самых высоких за последние годы», — сказал министр.
Фальков добавил, что благодаря суперсервису «Поступи в вуз онлайн» также обеспечивается доступность высшего образования в стране.
«Абитуриент гораздо больше, с точки зрения режима реального времени, имеет возможностей оценить ситуацию, проходные баллы свои, конкурс, наличие бюджетных мест, наличие платных мест, наличие общежитий, ну и многое-многое другое в электронном формате. Ему не надо выезжать из дома. И, конечно, это приближает сам университет к выпускнику школы, к абитуриенту», — отметил глава министерства.
По данным министерства, в этом году установлены свыше 619 тысяч бюджетных мест, доступность высшего образования в России сохраняется.
Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.