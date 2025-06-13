Диетолог раскрыл, как остановить вечерние срывы на сладкое

По словам врача, важно не держать под рукой продукты-соблазны. Даже если не хотите их выбрасывать, то просто уберите с глаз долой. Хорошо работают физические упражнения. Они помогают вырабатывать гормоны радости, которые снижают аппетит и улучшают настроение.