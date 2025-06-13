Диетолог раскрыл, как остановить вечерние срывы на сладкое

Постоянное желание съесть что-то вредное, особенно вечером — знакомая проблема для многих. О том, как с ней справиться, KP.RU рассказал врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов.
— Я рекомендую иметь под рукой готовые программы реагирования на срывы. Например, съесть полезную ПП-сладость или протеиновый батончик вместо вредности из магазина. А еще — планировать вечерние приемы пищи, чтобы избежать переедания, — отметил эксперт.
По словам врача, важно не держать под рукой продукты-соблазны. Даже если не хотите их выбрасывать, то просто уберите с глаз долой. Хорошо работают физические упражнения. Они помогают вырабатывать гормоны радости, которые снижают аппетит и улучшают настроение.
Чтобы тяга к сладкому не возникала слишком часто, важно пить достаточно воды, хорошо спать и питаться полноценно. Это поможет избежать резких скачков сахара и улучшит общее самочувствие.
Замена вредной привычки на похожую, но более полезную — это действенный способ справиться с тягой к нездоровой пище. В качестве примера эксперт предложил вместо вечернего сладкого употреблять коктейль из протеинового порошка, ягод и растительного молока.