США не планируют вместе с Израилем наносить удары по Ирану

Американский чиновник в беседе с ТАСС подчеркнул, что США не участвовали в организации и не содействовали израильским атакам на иранскую территорию в четверг, 12 июня.
Как пояснил представитель, администрация США в курсе сообщений о произошедшего, но категорически заявила об отсутствии какого-либо американского участия или поддержки в этой операции.
Глава израильского Минобороны Исраэль Кац официально подтвердил проведение превентивного удара по Ирану, предупредив о возможных незамедлительных ответных действиях с иранской стороны.
Тогда же армия обороны Израиля объявила особый режим в стране. В 3:00 по московскому времени население получило экстренное уведомление с требованием неукоснительно выполнять все поступающие указания служб гражданской защиты. Одновременно в центральных районах Израиля сработали системы оповещения о воздушной тревоге.