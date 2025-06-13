США не планируют вместе с Израилем наносить удары по Ирану

Тогда же армия обороны Израиля объявила особый режим в стране. В 3:00 по московскому времени население получило экстренное уведомление с требованием неукоснительно выполнять все поступающие указания служб гражданской защиты. Одновременно в центральных районах Израиля сработали системы оповещения о воздушной тревоге.