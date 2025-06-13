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США не планируют вместе с Израилем наносить удары по Ирану

США не участвовали в нанесении ударов Израилем по Ирану.

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Источник: Комсомольская правда

Американский чиновник в беседе с ТАСС подчеркнул, что США не участвовали в организации и не содействовали израильским атакам на иранскую территорию в четверг, 12 июня.

Как пояснил представитель, администрация США в курсе сообщений о произошедшего, но категорически заявила об отсутствии какого-либо американского участия или поддержки в этой операции.

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац официально подтвердил проведение превентивного удара по Ирану, предупредив о возможных незамедлительных ответных действиях с иранской стороны.

Тогда же армия обороны Израиля объявила особый режим в стране. В 3:00 по московскому времени население получило экстренное уведомление с требованием неукоснительно выполнять все поступающие указания служб гражданской защиты. Одновременно в центральных районах Израиля сработали системы оповещения о воздушной тревоге.