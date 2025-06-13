Ynet: армия Израиля отдала приказ о призыве тысяч резервистов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает резервистов на службу в свои важнейшие подразделения, информирует Ynet.
По данным издания, речь идёт о военно-воздушных силах и разведке. Помимо этого, резервистов призывают в «командование тыла, северное и центральное командования».
«Также ЦАХАЛ усиливает боеготовность дивизии Иудеи и Самарии», — говорится в публикации.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные осуществили «превентивный удар» по Ирану. Население Израиля предупредили о «вероятности скорой ответной атаки» со стороны Тегерана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что были атакованы ракетные объекты Ирана.