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Ynet: армия Израиля отдала приказ о призыве тысяч резервистов

Израильские военные осуществили «превентивный удар» по Ирану.

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Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает резервистов на службу в свои важнейшие подразделения, информирует Ynet.

По данным издания, речь идёт о военно-воздушных силах и разведке. Помимо этого, резервистов призывают в «командование тыла, северное и центральное командования».

«Также ЦАХАЛ усиливает боеготовность дивизии Иудеи и Самарии», — говорится в публикации.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные осуществили «превентивный удар» по Ирану. Население Израиля предупредили о «вероятности скорой ответной атаки» со стороны Тегерана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что были атакованы ракетные объекты Ирана.