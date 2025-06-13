SNN: При атаке Израиля по Ирану погибли два человека

Не менее двух человек стали жертвами израильского удара по Тегерану. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщает SNN.
По его данным, среди погибших — мать и дочь. Иная информация пока не уточняется, передает телеканал.
Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана ночью 13 июня. Также армия обороны Израиля распространила экстренное предупреждение для населения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью ударов по Ирану является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. Как говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио, израильские власти сообщили Вашингтону, что считают удары необходимыми для обеспечения национальной безопасности.
Израильские власти приняли решение о закрытии воздушного пространства страны в связи с началом военной операции против Ирана. Кроме того, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил в стране чрезвычайное положение. По его словам, ожидается ответная атака со стороны Ирана с применением ракет и беспилотников.