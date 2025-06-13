SNN: При атаке Израиля по Ирану погибли два человека

Израильские власти приняли решение о закрытии воздушного пространства страны в связи с началом военной операции против Ирана. Кроме того, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил в стране чрезвычайное положение. По его словам, ожидается ответная атака со стороны Ирана с применением ракет и беспилотников.