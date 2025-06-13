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Власти Израиля закрыли небо после объявления о начале операции против Ирана

Израильские власти приняли решение о закрытии воздушного пространства страны в связи с началом военной операции против Ирана. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщила министр транспорта Израиля Мири Регев.

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Израильские власти приняли решение о закрытии воздушного пространства страны в связи с началом военной операции против Ирана. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщила министр транспорта Израиля Мири Регев.

Отмечается, что данная мера направлена на обеспечение безопасности воздушных перевозок в регионе.

Кроме того, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил в стране чрезвычайное положение. По его словам, ожидается ответная атака со стороны Ирана с применением ракет и беспилотников, передает ТАСС.

Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана ночью 13 июня. Также армия обороны Израиля распространила экстренное предупреждение для населения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью ударов по Ирану является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. Как говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио, израильские власти сообщили Вашингтону, что считают удары необходимыми для обеспечения национальной безопасности.