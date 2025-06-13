Власти Израиля закрыли небо после объявления о начале операции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью ударов по Ирану является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. Как говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио, израильские власти сообщили Вашингтону, что считают удары необходимыми для обеспечения национальной безопасности.