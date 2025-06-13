Нетаньяху рассказал о целях ударов по Ирану

Израиль атаковал Иран с целью уничтожения ключевых объектов иранской ядерной программы. Операция будет продолжаться столько, сколько это необходимо. Об этом в срочном телеобращении к гражданам сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Только что Израиль начал операцию “Восстающий лев”, точечную военную операцию с целью устранить угрозу, которую Иран несет самому выживанию Израиля. Эта операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется», — сказал он.
Напомним, что 12 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о проведении превентивного удара по иранским целям, подчеркнув, что Тегеран, скорее всего, в ближайшее время предпримет ответные действия.
Позднее США сообщили, что не принимали участия в организации и содействии израильским атакам на иранскую территорию.