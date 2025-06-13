Нетаньяху рассказал о целях ударов по Ирану

Израиль атаковал Иран с целью уничтожения ключевых объектов иранской ядерной программы. Операция будет продолжаться столько, сколько это необходимо. Об этом в срочном телеобращении к гражданам сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.