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Нетаньяху рассказал о целях ударов по Ирану

Нетаньяху заявил, что Израиль атаковал Иран для устранения ядерной угрозы.

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Источник: Комсомольская правда

Израиль атаковал Иран с целью уничтожения ключевых объектов иранской ядерной программы. Операция будет продолжаться столько, сколько это необходимо. Об этом в срочном телеобращении к гражданам сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Только что Израиль начал операцию “Восстающий лев”, точечную военную операцию с целью устранить угрозу, которую Иран несет самому выживанию Израиля. Эта операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется», — сказал он.

Напомним, что 12 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о проведении превентивного удара по иранским целям, подчеркнув, что Тегеран, скорее всего, в ближайшее время предпримет ответные действия.

Позднее США сообщили, что не принимали участия в организации и содействии израильским атакам на иранскую территорию.