Юрист Моисеев: россияне способны отзывать согласие на уведомления по телефону

От спама можно будет отказаться, просто уведомив сотового оператора.
В России с сентября 2025 года вступают в силу новые законы, благодаря которым абоненты смогут через операторов связи заблокировать нежелательные рекламные звонки и СМС. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
«Теперь абонент вправе уведомить оператора сотовой связи об отказе от получения рассылок, и тот обязан будет прекратить звонки и смс», — сообщил Моисеев агентству «Прайм». На данный момент для отказа от рассылок необходимо самостоятельно обращаться в компанию, которая осуществляет обзвон, и отзывать ранее выданное согласие на рекламные уведомления. В ряде случаев приходится доказывать, что человек не давал согласие на обработку своих персональных данных.
До вступления новых законов в силу юрист рекомендует уже сейчас жаловаться на навязчивую рекламу непосредственно оператору связи или в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Если же рекламные звонки носят признаки мошенничества, оператор или ФАС перенаправят заявление в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
Ранее в России уже принимались меры по усилению защиты граждан от цифрового мошенничества: в начале 2024 года был утвержден первый пакет инициатив, включающий запрет на использование мессенджеров для служебных коммуникаций и блокировку смс с кодами от «Госуслуг». Сейчас обсуждается второй пакет, предусматривающий, в том числе, возможность подачи заявлений о мошенничестве через портал «Госуслуги» и блокировку зарубежных звонков, что дополняет новые правила по борьбе со спамом.