Юрист Моисеев: россияне способны отзывать согласие на уведомления по телефону

Ранее в России уже принимались меры по усилению защиты граждан от цифрового мошенничества: в начале 2024 года был утвержден первый пакет инициатив, включающий запрет на использование мессенджеров для служебных коммуникаций и блокировку смс с кодами от «Госуслуг». Сейчас обсуждается второй пакет, предусматривающий, в том числе, возможность подачи заявлений о мошенничестве через портал «Госуслуги» и блокировку зарубежных звонков, что дополняет новые правила по борьбе со спамом.