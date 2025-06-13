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В результате атаки Израиля погиб командующий КСИР Салами

Кроме того, по данным СМИ, могли быть учёные-ядерщики.

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Командующий КСИР Хоссейн Салами погиб в результате удара со стороны Израиля, информирует иранское агентство Tasnim.

Кроме того, агентство подтверждает гибель двух физиков-ядерщиков.

«Погибли учёные-атомщики: президент Исламского университета “Азад” Мохаммад Мехди Техранчи и бывший руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Ферейдун Аббаси», — рассказали в Иране.

По данным Reuters, целью ударов ЦАХАЛ по иранской территории являются не только ракетные объекты, но и военные командиры.

«Израиль также нацелен на иранских командиров», — говорится в публикации агентства.

Израильский портал Ynet пишет, что при ударах ВВС Израиля могли быть убиты военное иранское руководство, в том числе начальник генштаба, а также учёные-ядерщики.

«Растёт вероятность того, что иранское военное руководство, включая начальника генерального штаба и ведущих учёных ядерщиков, было ликвидировано в ходе первого удара, нанесённого армией обороны Израиля по Ирану», — сказано в материале.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные нанесли удар «в сердце иранской программы» ядерного обогащения.