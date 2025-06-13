Названы лучшие места для рыбалки в Челябинской области: секреты от знатоков ловли

Начнем с Челябинска, если далеко ездить не хочется или нет времени. Рыбные места — это озеро Шелюгино, за Вторым озером, там, где поселок Чурилово. Можно просто приехать на пару часов и вернуться домой с приличным уловом. Водятся лещ, чебак, карась и окунь.
В озере Смолино в Ленинском районе Челябинска ловятся щука, окунь, чебак. Шершневское водохранилище, возле поселка АМЗ, богато окунем, щукой, чебаком, карпом, судаком. Карась и карп хорошо идут в озере Большой Кременкуль.
Если рассматривать рыбалку не в двух шагах от города, то дальше чем на 40 км от Челябинска ехать не придется. Ближайшие рыбные озера — это Сугояк (поселок Лазурный) и Карагуш, а также озеро Урефты возле одноименной деревни в 40 км от Челябинска, там водятся карп и окунь.
Еще одно рыбное место — озеро Треустан за Копейском, в 70 км от Челябинска, рядом с селами Ханжино и Пашнино. В основном там водится карп. Для любителей хищной рыбы подойдет Аргазинское водохранилище, около 100 км от Челябинска. Можно поймать окуня, щуку и судака.
За хорошим уловом, крупными карпами, можно проехать 64 км от столицы региона до озера Тептярги. А озеро Иртяш между Каслями и Озерском известно разнообразием рыбы.