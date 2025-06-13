Названы лучшие места для рыбалки в Челябинской области: секреты от знатоков ловли

Если рассматривать рыбалку не в двух шагах от города, то дальше чем на 40 км от Челябинска ехать не придется. Ближайшие рыбные озера — это Сугояк (поселок Лазурный) и Карагуш, а также озеро Урефты возле одноименной деревни в 40 км от Челябинска, там водятся карп и окунь.