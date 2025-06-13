Израиль закрыл небо и объявил режим ЧП после ударов по Ирану

Израильский министр обороны Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в ответ на проведенную военную операцию против Ирана. Как передает ТАСС, в качестве меры предосторожности воздушное пространство страны было полностью закрыто для всех полетов.
«Ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население», — сообщил министр.
Как сообщает агентство Fars, в ночь на 13 июня в столице страны было зафиксировано минимум шесть мощных взрывов.
Согласно сообщениям, в 3 часа ночи по московскому времени жители получили экстренное уведомление с требованием неукоснительно выполнять все дальнейшие указания органов гражданской обороны.
Кроме этого, экстренное оповещение со специальным тревожным сигналом поступило на сотовые телефоны граждан, будучи доставленным в обход любых систем блокировки.