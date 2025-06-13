Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль закрыл небо и объявил режим ЧП после ударов по Ирану

Глава МО Израиля Кац объявил режим чрезвычайного положения в стране.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Израильский министр обороны Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в ответ на проведенную военную операцию против Ирана. Как передает ТАСС, в качестве меры предосторожности воздушное пространство страны было полностью закрыто для всех полетов.

«Ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население», — сообщил министр.

Как сообщает агентство Fars, в ночь на 13 июня в столице страны было зафиксировано минимум шесть мощных взрывов.

Согласно сообщениям, в 3 часа ночи по московскому времени жители получили экстренное уведомление с требованием неукоснительно выполнять все дальнейшие указания органов гражданской обороны.

Кроме этого, экстренное оповещение со специальным тревожным сигналом поступило на сотовые телефоны граждан, будучи доставленным в обход любых систем блокировки.