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Казахстанцев ждет дополнительный выходной в июле

Казахстанцев в июле 2025 года получат дополнительный выходной. Tengri Life подготовил удобный календарь, который поможет вам заранее спланировать свой досуг и не пропустить выходные.

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Источник: depositphotos.com

В июле 2025 года казахстанцев ждут длинные выходные в честь одного из главных государственных праздников — Дня столицы. Праздник традиционно отмечается 6 июля и посвящен переносу столицы страны из Алматы в Астану в 1998 году.

Каждый год по всей стране проводятся масштабные праздничные мероприятия. Особенно насыщенная программа ожидается в Астане. В столице пройдут концерты, фестивали, уличные ярмарки, выставки.

Как отдохнут казахстанцы на День столицы в 2025 году

В 2025 году 6 июля выпадает на воскресенье, и в связи с этим, как предусмотрено законом «О праздниках», выходной день переносится на понедельник — 7 июля. Таким образом, казахстанцев ждут три дня отдыха подряд: с 5-го по 7 июля.

Пятидневная рабочая неделя:

  • 5, 6 и 7 июля (суббота, воскресенье, понедельник) — выходные дни.

Шестидневная рабочая неделя:

  • 5 июля (суббота) — рабочий день;
  • 6 и 7 июля (воскресенье и понедельник) — выходные дни.

Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле 2025 года

В июле 2025 года казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 9 дней и проработают 22 дня, а жителей страны, работающих по 6-дневному графику, ждет 5 выходных и 26 рабочих дней.

Профессиональные праздники в июле

Июль также богат на профессиональные праздники, хотя они не являются официальными выходными. Вот список ключевых дат:

  • 2 июля — День дипломатической службы;
  • 6 июля (первое воскресенье месяца) — День работников морского и речного транспорта;
  • 9 июля — День работников водного хозяйства;
  • 10 июля — День ветеринарного работника;
  • 13 июля — День органов национальной безопасности Казахстана;
  • 13 июля (второе воскресенье месяца) — День работников рыбного хозяйства;
  • 14 июля — День нотариата;
  • 20 июля (третье воскресенье месяца) — День металлурга;
  • 27 июля (четвертое воскресенье месяца) — День работников торговли.