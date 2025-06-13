Казахстанцев ждет дополнительный выходной в июле

В июле 2025 года казахстанцев ждут длинные выходные в честь одного из главных государственных праздников — Дня столицы. Праздник традиционно отмечается 6 июля и посвящен переносу столицы страны из Алматы в Астану в 1998 году.
Каждый год по всей стране проводятся масштабные праздничные мероприятия. Особенно насыщенная программа ожидается в Астане. В столице пройдут концерты, фестивали, уличные ярмарки, выставки.
Как отдохнут казахстанцы на День столицы в 2025 году
В 2025 году 6 июля выпадает на воскресенье, и в связи с этим, как предусмотрено законом «О праздниках», выходной день переносится на понедельник — 7 июля. Таким образом, казахстанцев ждут три дня отдыха подряд: с 5-го по 7 июля.
Пятидневная рабочая неделя:
- 5, 6 и 7 июля (суббота, воскресенье, понедельник) — выходные дни.
Шестидневная рабочая неделя:
- 5 июля (суббота) — рабочий день;
- 6 и 7 июля (воскресенье и понедельник) — выходные дни.
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле 2025 года
В июле 2025 года казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 9 дней и проработают 22 дня, а жителей страны, работающих по 6-дневному графику, ждет 5 выходных и 26 рабочих дней.
Профессиональные праздники в июле
Июль также богат на профессиональные праздники, хотя они не являются официальными выходными. Вот список ключевых дат:
- 2 июля — День дипломатической службы;
- 6 июля (первое воскресенье месяца) — День работников морского и речного транспорта;
- 9 июля — День работников водного хозяйства;
- 10 июля — День ветеринарного работника;
- 13 июля — День органов национальной безопасности Казахстана;
- 13 июля (второе воскресенье месяца) — День работников рыбного хозяйства;
- 14 июля — День нотариата;
- 20 июля (третье воскресенье месяца) — День металлурга;
- 27 июля (четвертое воскресенье месяца) — День работников торговли.