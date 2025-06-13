Казахстанцев ждет дополнительный выходной в июле

В 2025 году 6 июля выпадает на воскресенье, и в связи с этим, как предусмотрено законом «О праздниках», выходной день переносится на понедельник — 7 июля. Таким образом, казахстанцев ждут три дня отдыха подряд: с 5-го по 7 июля.