Математик Кваша заявил, что вычислил дату окончания СВО

«Прогноз очень простой — каждые 24 года в истории современной России наступает время мира. Политический период — это дележ власти и экономический период — экономические реформы. А потом наступает 12 лет — так называемое, время воевать. Первый раз время воевать было в 1905—1917 годах. Никто не ждал, что Россия уйдет в 1917 году из войны, потому что мы были уже близки к победе. Потом было время воевать — прибавляйте 24 года — это с 1941 по 1953 года. Великая Отечественная война и Корейская, которая внезапно кончилась в 53-м году. Опять никто не может объяснить, почему кончилась война. Потому что все побежали делить власть. Затем снова прибавлять 24 года — с 77-го по 89-го — война в Афганистане. Затем снова прибавляем 24 года — с 2013 по 2025 года. Как раз в этом году время воевать заканчивается», — сообщил он.