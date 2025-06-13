Математик Кваша заявил, что вычислил дату окончания СВО

Специальная военная операция и другие боевые действия завершатся в 2025 году. Такой прогноз в разговоре с aif.ru дал российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша.
«Самый главный, конечно, прогноз, в который вообще никто не верит — это то, что после 2025 года войны прекратятся. Причем, не на год, не на два, не на десять лет, а навсегда. Я, конечно, не могу давать гарантию, что никакая винтовка или пушка ни разу не стрельнет, но исчезнет главная причина для войн — это существование, так называемых, тоталитарных двойников, которых после 2025 года не будет никогда. Каждый будет шлифовать свою избушку и мысли о том, что можно бы “рулить” миром, что-то завоевать — вообще исчезнут. В этом году завершится и СВО. Я за 25-й год просто уверен. Я вижу огромное количество признаков, что этот прогноз сбывается — и переговоры начались, и много чего еще происходит», — сказал собеседник издания.
По словам математика, тезис — «всегда воевали и всегда будем воевать» — оказался ошибочным.
«То есть человечество — это такая прогрессирующая система. Воевали, воевали, воевали, а потом войны стали укрупняться, тогда и решили все, что это путь к концу света, что люди друг друга перебьют. На самом деле, например, глину взболтали в растворе и, когда взвешенные частицы начинают потихоньку соединяться друг с другом, укрупняться, после они оседают на дно. И потихоньку эта мутная взвесь вдруг становится прозрачной. То же самое с войнами — они укрупняются, укрупняются для того, чтобы просто исчезнуть», — пояснил Кваша.
Математик уточнил, что его методы прогноза складываются из исторических циклов, которые происходят каждые несколько лет.
«Прогноз очень простой — каждые 24 года в истории современной России наступает время мира. Политический период — это дележ власти и экономический период — экономические реформы. А потом наступает 12 лет — так называемое, время воевать. Первый раз время воевать было в 1905—1917 годах. Никто не ждал, что Россия уйдет в 1917 году из войны, потому что мы были уже близки к победе. Потом было время воевать — прибавляйте 24 года — это с 1941 по 1953 года. Великая Отечественная война и Корейская, которая внезапно кончилась в 53-м году. Опять никто не может объяснить, почему кончилась война. Потому что все побежали делить власть. Затем снова прибавлять 24 года — с 77-го по 89-го — война в Афганистане. Затем снова прибавляем 24 года — с 2013 по 2025 года. Как раз в этом году время воевать заканчивается», — сообщил он.
Ранее РИА Новости опубликовали прогнозы математика о завершении СВО и будущем России.
До этого президент России Владимир Путин заявлял, что результатом СВО должны стать долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных жителей Украины.
Григорий Кваша является известным российским аналитиком. Он утверждает, что разработал собственную методику прогнозирования исторических событий, сочетающую математические расчеты с теорией цикличности. Математик также является автором нескольких научных трудов.