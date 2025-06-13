Депутат Боярский рассказал о новом российском мессенджере MAX

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский рассказал aif.ru о новом российском мессенджере MAX, который, как предполагается, станет национальным многофункциональным сервисом, безопасной площадкой для общения, телефонных вызовов, а также для получения государственных и коммерческих услуг.
— Какова степень готовности MAX? Когда планируется его выход?
— Мессенджер MAX уже работает. Его можно скачать на любое устройство. Я сам недавно начал им пользоваться. Это достойный аналог зарубежных платформ, в чём-то даже превосходящий их. Например, качество звонков ощутимо лучше. Для меня речь идет о максимуме возможностей, которые может представить такой мессенджер. Мы ждем большую презентацию проекта этим летом.
— Чем MAX отличается от популярных сегодня мессенджеров? Есть существенное отличие?
— Это полностью отечественная разработка, отвечающая требованиям безопасности, предусмотренным нашим законодательством. Но мы приветствуем все новые разработки российских компаний. Буквально на прошлой неделе на ЦИПР в Нижнем Новгороде удалось познакомиться со многими из них. Масштабы работы отечественных ИТ-компаний впечатляют.
— Какая будет защита против взлома, ведь предполагается, что мессенджер будет привязан к «Госуслугам»?
— Однозначно описывать механизмы защиты будущего национального сервиса на данный момент не имеет смысла, так как он (сервис) не только не определён, но и не полностью готов технически. Какой же мессенджер выступит в роли национального многофункционального сервиса, решит правительство РФ уже после принятия соответствующего закона. Могу сказать, что, как мне кажется, MAX — достойный кандидат на эту роль, а его разработчики, по моей информации, приоритетное внимание уделяют именно антифрод-механизмам и системе безопасности в целом.
— Разработка MAX ведется и за бюджетные средства?
— Мессенджер создан одной из российских коммерческих компаний самостоятельно без привлечения государственных средств.