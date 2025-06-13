Депутат Боярский рассказал о новом российском мессенджере MAX

— Однозначно описывать механизмы защиты будущего национального сервиса на данный момент не имеет смысла, так как он (сервис) не только не определён, но и не полностью готов технически. Какой же мессенджер выступит в роли национального многофункционального сервиса, решит правительство РФ уже после принятия соответствующего закона. Могу сказать, что, как мне кажется, MAX — достойный кандидат на эту роль, а его разработчики, по моей информации, приоритетное внимание уделяют именно антифрод-механизмам и системе безопасности в целом.