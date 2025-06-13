В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии доверия к информации ВОЗ

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время вызывают вопросы о своей достоверности, что затрудняет для людей оценку потенциальных рисков. Об этом Попова рассказала в беседе с ТАСС.
«[Существует] кризис достоверности данных, которые публикуют разные страны, которые публикует Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ дает оценки, что в мире ежегодно порядка 4 млн случаев холеры и порядка 143 случаев смертей от нее, это официальные данные ВОЗ», — пояснила Попова.
Она отметила, что в статистике ВОЗ приводятся данные, например, о 800 тыс. заболевших и 5 тыс. смертей, однако организация не прилагает достаточных усилий для надлежащего учета и создания эффективной системы выявления случаев. В результате, по ее словам, люди во всем мире не могут адекватно оценить свои риски.
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