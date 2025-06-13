В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии доверия к информации ВОЗ

Она отметила, что в статистике ВОЗ приводятся данные, например, о 800 тыс. заболевших и 5 тыс. смертей, однако организация не прилагает достаточных усилий для надлежащего учета и создания эффективной системы выявления случаев. В результате, по ее словам, люди во всем мире не могут адекватно оценить свои риски.