Во Владивостоке для горожан открыли «лучший пляж России»: что появилось на Патрокле

«В ближайшее время будут построены малые архитектурные формы, установлено современное освещение, появятся раздевалки и души для опреснения после купания. Среди резидентов уже есть новые представители общественного питания и спорта. Волейбольные площадки остаются, будут функционировать, уже сейчас для них монтируются сетки, ограничивающие вылет мяча с площадки», — рассказала NewsVl менеджер пляжа Анна Дубинина.