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Во Владивостоке для горожан открыли «лучший пляж России»: что появилось на Патрокле

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня, ФедералПресс. Первая очередь обновленного пляжа на Патрокле начала принимать отдыхающих в этом купальном сезоне. Хотя работы еще продолжаются, здесь появились чистый песок, детский «бассейн» и фудкорт.

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Источник: РИА "ФедералПресс"

«В ближайшее время будут построены малые архитектурные формы, установлено современное освещение, появятся раздевалки и души для опреснения после купания. Среди резидентов уже есть новые представители общественного питания и спорта. Волейбольные площадки остаются, будут функционировать, уже сейчас для них монтируются сетки, ограничивающие вылет мяча с площадки», — рассказала NewsVl менеджер пляжа Анна Дубинина.

Некоторые участки еще требуют доработки — например, остаются грунтовые дорожки. Главное изменение, которое сразу бросается в глаза — чистый золотистый песок на берегу, заменивший старый заиленный. Дно бухты также очистили, а дренажная система теперь предотвращает скопление дождевой воды. По словам Анны Дубининой, в ближайшее время появятся планируется наладить регулярное патрулирование территории.

Для удобства посетителей оборудовали: видовую площадку на холме, детский небольшой «лягушатник» на берегу с каменным ограждением, бесплатную парковку на месте бывшей платной. Однако некоторые проблемы пока не решены: нет постоянной охраны, посетители игнорируют запрет на мангалы, а на соседней бухте Соболь по-прежнему стихийная парковка.

Напомним, ранее правительство РФ включило бухту Патрокл во Владивостоке в ТОР «Приморье». Строительство набережной планируется завершить к 2028 году. Инициатором проекта является миллиардер, владелец DNS Дмитрий Алексеев. По его словам, пляж на Патрокле может стать «самым крутым общественным местом у моря», причем не только на уровне России.

Ранее «ФедералПресс» писал, что во Владивостоке море успело прогреться до комфортной для плавания температуры.