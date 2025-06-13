В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения

Аэропорты Саратова и Тамбова временно приостановили приём и отправку рейсов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Согласно официальной информации, ограничения касаются аэропорта Гагарин в Саратове (UWSG) и аэропорта Донское в Тамбове (UUOT). Временные меры направлены на защиту гражданской авиации.
О сроках действия ограничений пока не сообщается. Росавиация обещает информировать пассажиров и авиаперевозчиков о возможных изменениях оперативно.
Ранее аналогичные временные ограничения были введены и в калужском аэропорту «Грабцево», где также приостановлены взлёты и посадки гражданских самолётов.