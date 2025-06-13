Минобороны просит взыскать со строительной компании сотни млн рублей

Ранее оборонное ведомство подало в Арбитражный суд иск к АО «Туполев» с требованием взыскать почти 930 млн рублей. Предприятие работает в сфере проектирования, производства и испытаний авиационной техники для различных целей. Помимо этого, компания внедряет современные технологические решения и предоставляет услуги по обслуживанию самолетов.