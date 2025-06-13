Минобороны просит взыскать со строительной компании сотни млн рублей

Минобороны подало два иска против строительной компании.
Минобороны РФ предъявило ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) два иска, по которым хочет взыскать в общей сумме 346 млн рублей. Сейчас Арбитражный суд Москвы рассматривает вопрос о принятии указанных исковых заявлений к производству, сообщили судебные органы.
«Министерство обороны Российской Федерации подало два исковых заявления к ФГУП “Главное управление специального строительства” на совокупную сумму в 346 млн 665 тыс. 831 рубль», — говорится в документах суда. Информацию передает ТАСС.
Отмечается, что ФГУП «Главное управление специального строительства» занимается возведением специальных, стратегически важных и социальных объектов для нужд ВС РФ. Кроме того, компания занимается строительством гражданской инфраструктуры.
Ранее оборонное ведомство подало в Арбитражный суд иск к АО «Туполев» с требованием взыскать почти 930 млн рублей. Предприятие работает в сфере проектирования, производства и испытаний авиационной техники для различных целей. Помимо этого, компания внедряет современные технологические решения и предоставляет услуги по обслуживанию самолетов.