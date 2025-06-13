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Минобороны просит взыскать со строительной компании сотни млн рублей

Минобороны РФ предъявило ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) два иска, по которым хочет взыскать в общей сумме 346 млн рублей. Сейчас Арбитражный суд Москвы рассматривает вопрос о принятии указанных исковых заявлений к производству, сообщили судебные органы.

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Минобороны подало два иска против строительной компании.

Минобороны РФ предъявило ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) два иска, по которым хочет взыскать в общей сумме 346 млн рублей. Сейчас Арбитражный суд Москвы рассматривает вопрос о принятии указанных исковых заявлений к производству, сообщили судебные органы.

«Министерство обороны Российской Федерации подало два исковых заявления к ФГУП “Главное управление специального строительства” на совокупную сумму в 346 млн 665 тыс. 831 рубль», — говорится в документах суда. Информацию передает ТАСС.

Отмечается, что ФГУП «Главное управление специального строительства» занимается возведением специальных, стратегически важных и социальных объектов для нужд ВС РФ. Кроме того, компания занимается строительством гражданской инфраструктуры.

Ранее оборонное ведомство подало в Арбитражный суд иск к АО «Туполев» с требованием взыскать почти 930 млн рублей. Предприятие работает в сфере проектирования, производства и испытаний авиационной техники для различных целей. Помимо этого, компания внедряет современные технологические решения и предоставляет услуги по обслуживанию самолетов.