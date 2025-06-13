Минобороны требует взыскать 346 млн рублей с ФГУП «Главное управление специального строительства»

Министерство обороны РФ направило в арбитражный суд два иска к ФГУП «Главное управление специального строительства» на общую сумму 346,6 млн рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные источники, в настоящее время Арбитражный суд Москвы рассматривает вопрос о принятии заявлений к производству.