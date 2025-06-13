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Минобороны требует взыскать 346 млн рублей с ФГУП «Главное управление специального строительства»

Министерство обороны РФ направило в арбитражный суд два иска к ФГУП «Главное управление специального строительства» на общую сумму 346,6 млн рублей.

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Министерство обороны РФ направило в арбитражный суд два иска к ФГУП «Главное управление специального строительства» на общую сумму 346,6 млн рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные источники, в настоящее время Арбитражный суд Москвы рассматривает вопрос о принятии заявлений к производству.

«Министерство обороны Российской Федерации подало два исковых заявления к ФГУП “Главное управление специального строительства” на совокупную сумму в 346 млн 665 тыс. 831 рубль», — сообщили в суде.

ФГУП «Главное управление специального строительства» является подрядчиком Минобороны и специализируется на возведении специальных, стратегических и социальных объектов для вооруженных сил, а также гражданской инфраструктуры. Детали претензий военного ведомства к предприятию не раскрываются.

Ранее сообщалось, что российскую ученую из Гарварда Ксению Петрову освободили из-под стражи.